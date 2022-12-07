Лавров описал гендерно-нейтральные туалеты фразой «не по-людски»

Лавров пожаловался на гендерно-нейтральные туалеты в Швеции

Гендерно-нейтральные туалеты, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров мог наблюдать в Швеции в ходе саммита Совета глав МИД ОБСЕ, оставили неизгладимое и негативное впечатление. Свои ощущения высокопоставленный дипломат описал на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если это то, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИД ОБСЕ. Когда — простите за подробности — я спросил, где туалетная комната, в перерыве, мне показали комнату с буквами WC. Я спросил, это для дам или для джентльменов. Мне ответили: "у нас все общее". Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — пожаловался министр.

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад во главе с США пытается удержать лидирующие позиции в мире, однако постепенно теряет их, поэтому многополярность все равно утвердится. Также он констатировал, что глобализация «по-американски» закончилась.