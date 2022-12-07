Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»

Глава МИД РФ Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась

Глобализация «по-американски» закончилась. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система — и финансовая, и логистическая, которая не будет зависеть, не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров», — сказал он.

Дипломат добавил, что настоящими партнерами России являются БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. По словам Лаврова, несмотря на противоречивые мнения, «ОДКБ является важным механизмом, который вносит вклад в обеспечение безопасности на территории своей части постсоветского пространства».

Лавров также заявил, что коллективный Запад во главе с США пытается удержать лидирующие позиции в мире, однако постепенно теряет их, поэтому многополярность все равно утвердится.

Ранее Лавров также предрек, что НАТО в будущем проникнет в Азиатско-Тихоокеанский регион.