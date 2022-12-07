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11:42, 7 декабря 2022Мир

Лавров порассуждал о проникновении НАТО в Азию

Глава МИД России Лавров предрек проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров предрек, что НАТО в будущем проникнет в Азиатско-Тихоокеанский регион. Дипломат порассуждал об этом на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас — не если, а когда — а это будет быстро, реализуется проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион, я думаю, что они опять будут подчеркивать, что линия обороны сохраняется. У нас альянс оборонительный, просто теперь линия обороны будет в Южно-Китайском море», — высказался дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что возможное расширение НАТО будет получать «соответствующий компенсирующий ответ со стороны России». Он напомнил, что Россия предпринимала меры в ответ на резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности в последние годы.

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Виктория Кондратьева
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