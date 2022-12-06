В МИД России предупредили НАТО о «компенсирующем ответе» в случае расширения

Замглавы МИД Рябков: НАТО будет получать компенсирующий ответ России в случае расширения

Возможное расширение НАТО будет получать «соответствующий компенсирующий ответ со стороны России», предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения». Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Заявив, что «на любое действие следует противодействие», Рябков пояснил, что Россия предпринимала меры в ответ на резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности в последние годы.

«Нужно ли это [ответ РФ] странам, которые стремятся вступить в НАТО? Зачем им это? Это их, в конечном счете, вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как и делали до сих пор», — добавил замминистра.

Также на форуме Рябков заявил, что Запад приватизировал Секретариат ООН, а также отметил, что Россия, несмотря на непонимание западными странами позиции Москвы, продолжит разъяснительную работу в Секретариате по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС.