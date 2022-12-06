Рябков обвинил Запад в приватизации ООН

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Запад приватизировал Секретариат ООН

Россия, несмотря на непонимание Западом позиции Москвы, продолжит разъяснительную работу в Секретариате ООН по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения» в качестве его модератора, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Секретариате ООН ставленников коллективного Запада — подавляющее большинство на ключевых позициях. Запад, по сути, приватизировал Секретариат этой организации. Но у нас нет другой. И мы будем доносить ситуацию, как она есть, до всех, кто занимается этой тематикой», — сказал дипломат.

Он добавил, что Москве в контексте угрозы аварии на Запорожской АЭС приходится объяснять руководству стран Запада, что «Россия саму себя обстреливать не может и не будет». По его словам, непонимание Западом этой логики в том числе сделало неизбежной специальную военную операцию на Украине.

Рябков также заявил, что потолок цен на российскую нефть нанесет урон западному потребителю, приведет к скачку цен и росту счетов.