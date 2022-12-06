МИД России спрогнозировал урон Западу от потолка цен на нефть

Замглавы МИД Рябков заявил, что потолок цен на российскую нефть нанесет урон Западу

Потолок цен на российскую нефть нанесет урон западному потребителю, приведет к скачку цен и росту счетов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «Лента.ру».

Дипломат отметил, что российская сторона оценивает решение о введение потолка цен на нефть в 60 долларов за баррель «сугубо негативно». Он подчеркнул, что Москва найдет возможности для сбыта своей продукции.

«В очередной раз те, кто придумывают схемы, как ущемить российские интересы, окажутся у разбитого корыта. Результата не будет», — заключил Рябков.

В воскресенье, 4 декабря, ЕС опубликовал в своем журнале решение о потолке цен на нефть из России в 60 долларов за баррель. В пятницу, 2 декабря, ЕС официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений.