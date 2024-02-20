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22:49, 20 февраля 2024Мир

США раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций

Салливан: новый пакет санкций затронет ВПК и источники дохода в экономике России
СюжетСанкции против России:

Новый пакет антироссийских санкций затрагивает военно-промышленный комплекс (ВПК) и «источники дохода» в экономике России. Такие подробности раскрыл советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит Reuters.

«США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексе страны наряду с источниками дохода для ее экономики», — заявил Салливан.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США объявят в пятницу, 23 февраля, новые антироссийские санкции в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

До этого президент США Джо Байден выразил надежду, что смерть Навального сможет повлиять на конгрессменов из Республиканской партии, тормозящих выделение военной и финансовой помощи Украине.

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      Марина Совина
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