США допустили введение антироссийских санкций в связи со смертью Навального
Байден: США допускают введение новых санкций против РФ из-за смерти Навального
США допускают введение новых антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального, заявил американский лидер Джо Байден. Его цитирует РИА Новости.
«У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да», — сказал президент.
Байден также выразил надежду, что смерть Навального сможет повлиять на конгрессменов из Республиканской партии, тормозящих выделение военной и финансовой помощи Украине. «Я надеюсь на это, но не уверен», — добавил он.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны Европейского союза ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
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