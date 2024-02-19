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19:45, 19 февраля 2024Мир

США допустили введение антироссийских санкций в связи со смертью Навального

Байден: США допускают введение новых санкций против РФ из-за смерти Навального

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

США допускают введение новых антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального, заявил американский лидер Джо Байден. Его цитирует РИА Новости.

«У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да», — сказал президент.

Байден также выразил надежду, что смерть Навального сможет повлиять на конгрессменов из Республиканской партии, тормозящих выделение военной и финансовой помощи Украине. «Я надеюсь на это, но не уверен», — добавил он.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны Европейского союза ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

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      Виктория Кондратьева
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