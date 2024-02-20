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12:16, 20 февраля 2024Ценности

Стали известные новые детали романа Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Анонимный инсайдер раскрыл новые детали романа американского актера Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы, моделью Эльсиной Хайровой. Об этом пишет Page Six.

По словам источника, отношения звезды «Миссия невыполнима» и светской львицы стали настолько серьезными, что он встретился с ее детьми. Известно, что Хайрова родила мальчика и девочку от бывшего мужа, российского олигарха и торговца алмазами Дмитрия Цветкова.

При этом уточняется, что у самого Круза есть трое детей. Он усыновил дочь Изабеллу и сына Коннора в 1992 и 1995 годах вместе с бывшей женой, киноактрисой Николь Кидман. Также в браке со второй экс-супругой, актрисой Кэти Холмс, у него родилась дочь Сури.

Ранее журналисты раскрыли подробности знакомства Круза с Хайровой. Они познакомились в его пентхаусе в Лондоне, в котором Круз по воскресеньям устраивал чаепития.

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      Мария Винар
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