Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:30, 15 февраля 2024Ценности

Раскрыты новые подробности романа Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

Фото: Globallookpress.com

Раскрыты новые подробности романа американского актера Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы, российской моделью Эльсиной Хайровой. Соответствующую информацию публикует Page Six.

По данным издания, 61-летний артист познакомился с 36-летней манекенщицей в своем пентхаусе в Лондоне.

«По воскресеньям в Лондоне Том устраивал чаепития. Там ему гораздо комфортнее, чем в Лос-Анджелесе. У него есть дворецкий и домашняя выпечка, и все это очень по-британски. Кто-то ее привел», — сообщил источник, имя котогроо неизвестно.

Материалы по теме:
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Как проходил скандальный судебный процесс между супругами?
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд.Как проходил скандальный судебный процесс между супругами?
1 июня 2022
Первый после Маска. Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?
Первый после Маска.Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?
19 июля 2022

Ранее экс-депутат Госдумы Ринат Хайров отреагировал на новость о романе его дочери с Томом Крузом. Политик отметил, что не спрашивал у дочери про ее личную жизнь, однако убежден в том, что слухи о романе пары являются проплаченным фейком.

В феврале Том Круз официально объявил об отношениях с бывшей моделью из России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Популярный в России блогер женится

      МИД России осудил обстрел Украиной Белгорода

      Российского актера заочно арестовали за призывы к терроризму

      В РПЦ отреагировали на намерение Лолиты восстановить храм в новом регионе

      Жительница рассказала о спасении из-под ракетного обстрела Белгорода

      Стали известны подробности о задержанных за диверсию российских подростках

      На Украине ликвидировали четвертого воевавшего за ВСУ чешского наемника

      Перечислены главные задачи Сырского на посту главкома ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше