Раскрыты новые подробности романа американского актера Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы, российской моделью Эльсиной Хайровой. Соответствующую информацию публикует Page Six.

По данным издания, 61-летний артист познакомился с 36-летней манекенщицей в своем пентхаусе в Лондоне.

«По воскресеньям в Лондоне Том устраивал чаепития. Там ему гораздо комфортнее, чем в Лос-Анджелесе. У него есть дворецкий и домашняя выпечка, и все это очень по-британски. Кто-то ее привел», — сообщил источник, имя котогроо неизвестно.

Ранее экс-депутат Госдумы Ринат Хайров отреагировал на новость о романе его дочери с Томом Крузом. Политик отметил, что не спрашивал у дочери про ее личную жизнь, однако убежден в том, что слухи о романе пары являются проплаченным фейком.

В феврале Том Круз официально объявил об отношениях с бывшей моделью из России.