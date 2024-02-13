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17:58, 13 февраля 2024Культура

Экс-депутат Госдумы отреагировал на новость о романе его дочери с Томом Крузом

Отец экс-модели из России назвал фейком слухи о романе дочери с Томом Крузом
Ринат Хайров

Ринат Хайров. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Бывший депутат Государственной Думы и отец модели из России Эльсины Хайровой Ринат Хайров отреагировал на новость о том, что его 36-летняя дочь встречается с 61-летним американским актером Томом Крузом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Политик отметил, что не спрашивал у дочери про ее личную жизнь, однако убежден в том, что слухи о романе пары являются проплаченным фейком.

Ранее появилась информация о том, что Том Круз официально начал встречаться с бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой.

«В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель», — указал источник. По его словам, пара не фотографируется вместе, так как хочет сохранить конфиденциальность.

В начале февраля российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила свой роман с известным канадско-американским актером и комиком Джимом Керри.

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      Анастасия Астахова
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