Стало известно число мирных жителей в Авдеевке

Российский военный: в Авдеевке остались несколько сотен мирных жителей

В Авдеевке после ухода Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались несколько сотен мирных жителей. Их число назвал военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Татарин, передает ТАСС.

«Может, человек 200 остались, несколько сотен. Люди боятся еще возвращаться на данный момент. В Авдеевке все спокойно, мы привозим гуманитарку — наше подразделение, "Ночные волки", именно мы привозим, делимся с мирными жителями», — сказал военный.

С его слов стало известно, что некоторым жителям в домах организовали тепло, «чтобы они хотя бы где-то чувствовали себя в безопасности». Также людей обеспечивают водой и едой.

Военнослужащий сообщил, что население города испытывало притеснение от бойцов ВСУ, так что оставшиеся мирные жители были рады приходу российских солдат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что восстановить перешедшую под контроль России Авдеевку во время боевых действий в близлежащих районах будет трудно. «Там находилось градообразующее предприятие — коксодобывающий завод. Очевидно, со временем все это восстановят, это вопрос будущего», — сказал он.