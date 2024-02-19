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18:59, 19 февраля 2024Россия

В России высказались о судьбе Авдеевки после перехода под контроль Москвы

Депутат Чепа считает трудным восстановление Авдеевки во время боевых действий

Фото: РИА Новости

Восстановить перешедшую под контроль России Авдеевку во время боевых действий в близлежащих районах будет трудным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о судьбе этого населенного пункта.

«Это вопрос будущего. Город находится в десяти километрах от Донецка, население его в лучшие годы составляло порядка 30 тысяч человек, это небольшой городок. Но пока происходят военные действия, я думаю, это вопрос какого-то будущего. Там находилось градообразующее предприятие — коксодобывающий завод. Очевидно, со временем все это восстановят, это вопрос будущего», — сказал депутат.

19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Авдеевки, заявили в Министерстве обороны. За минувшие сутки на авдеевском направлении были отражены девять атак. В ведомстве также рассказали, что саперы начали разминировать дороги и здания в городе.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Речь идет о территории площадью 31,75 квадратных километра. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов Киева, отметили в военном ведомстве.

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