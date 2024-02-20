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12:55, 20 февраля 2024Мир

Стало известно о планах правительства ФРГ передать Taurus Украине

DPA: правящая коалиция Германии подготовила документ о передаче Taurus Украине

Фото: IMAGO / Arnulf Hettrich / Globallookpress.com

Правящая коалиция Германии подготовила документ о передаче крылатых ракет большой дальности Taurus Украине. О планах правительства пишет Bild co ссылкой на сообщение агентства DPA.

Как стало известно, партии правящей коалиции подготовили секретный документ о передаче Украине новой партии боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Голосование по данному вопросу в бундестаге планируется уже на этой неделе.

Журналисты отмечают, что напрямую крылатые ракеты в тексте инициативы не упоминаются, однако присутствует пункт о поставках систем вооружения большой дальности и боеприпасов для ударов по стратегически важным объектам в глубоком тылу России. Предполагается, что речь в этом пункте идет о Taurus, так как данные ракеты могут поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Ранее глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца отправлять Taurus Киеву. По словам депутата, дискуссии будут проводиться по инициативе Свободной демократической партии, которую она представляет.

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      Юрий Леонов
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