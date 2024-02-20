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21:10, 20 февраля 2024Мир

Стало известно о требовании НАТО к Украине насчет российских территорий

Страны НАТО потребовали от Украины предоставить список целей на территории РФ

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Запад требует от Киева предоставить перечень целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов. Об этом ТАСС рассказал источник.

«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», — отметил он.

Как рассказал собеседник агентства, эксплуатацию и применение поставляемых Украине боеприпасов надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые «фактически превращают киевский режим в террористическую организацию».

Это говорит о прямой вовлеченности альянса в боевые действия против Вооруженных сил России, резюмировал источник.

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      Марина Совина
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