Стало известно о требовании НАТО к Украине насчет российских территорий

Страны НАТО потребовали от Украины предоставить список целей на территории РФ

Запад требует от Киева предоставить перечень целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов. Об этом ТАСС рассказал источник.

«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», — отметил он.

Как рассказал собеседник агентства, эксплуатацию и применение поставляемых Украине боеприпасов надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые «фактически превращают киевский режим в террористическую организацию».

Это говорит о прямой вовлеченности альянса в боевые действия против Вооруженных сил России, резюмировал источник.