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09:07, 20 февраля 2024Мир

В НАТО испугались амбиций России

Экс-посол США в НАТО Даалдер: члены альянса все больше боятся амбиций России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны-члены НАТО все больше боятся амбиций России. О том, что в Североатлантическом альянсе испугались потенциальных планов России по прямому конфликту со странами блока, заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

«Однако, каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по НАТО также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном итоге, прямой вызов НАТО», — считает он.

По его словам, хотя это не является немедленной угрозой, но вероятность такого сценария в НАТО воспринимается очень серьезно.

При этом в Министерстве обороны США отмечали, что некоторые страны НАТО относятся скептически к заявлениям о возможных планах Москвы атаковать какое-либо из государств-членов альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговоры Запада о войне с Россией страшилками. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что европейские страны стараются отвлечь своих жителей при помощи разговоров о возможном конфликте с Россией.

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      Семен Александров
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