FT: страны НАТО относятся скептически к заявлениям о планах РФ атаковать альянс

Некоторые страны НАТО относятся скептически к заявлениям о потенциальных планах Москвы атаковать какое-либо из государств — членов альянса. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Мы считаем, что он [президент России Владимир Путин] серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 (обязывает страны НАТО прийти на помощь любому из членов альянса, подвергшегося нападению — прим. «Ленты.ру») и не хочет вступать в войну с НАТО», — заявил изданию на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что западные страны намеренно пугают население «российской угрозой». По ее словам, члены НАТО таким образом побуждают граждан отдавать все большее количество налогов, которые идут на помощь Украине.