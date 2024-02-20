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20:25, 20 февраля 2024Путешествия

Стюардесса пожаловалась на негигиеничные поступки пассажиров самолетов

Стюардесса British Airway попросила пассажиров не ходить босиком в самолете

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стюардесса авиакомпании British Airway пожаловалась на «крайне негигиеничные» поступки пассажиров, которые приводят в ужас членов экипажа. Ее слова цитирует Daily Star.

Так, бортпроводница попросила пассажиров никогда не ходить босиком в самолете. В первую очередь это доставляет дискомфорт попутчикам, заметила она. Кроме того, полы в салоне и туалете недостаточно чисты для таких прогулок. «Никогда не знаешь, на что ты наступаешь», — объяснила она.

Также стюардесса заметила, что многие пассажиры оставляют после себя бардак. «Если хотите быть идеальным пассажиром, поддерживайте порядок в салоне и вежливо обращайтесь к экипажу», — заключила она.

Ранее другая стюардесса дала советы пассажирам самолетов, в том числе рекомендовав им никогда не надевать в самолет шорты. По словам бортпроводницы по имени Шер, для отказа от шорт в полете есть множество причин. В первую очередь, заметила она, в самолете бывает холодно для такой одежды.

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      Зарина Дзагоева
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