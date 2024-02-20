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14:13, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Суд отказался взыскать миллионы рублей с использовавшего мем со Ждуном блогера

Суд отказался взыскать 5 млн рублей с блогера Портнягина за использование Ждуна

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Арбитражный суд Московской области отказал во взыскании нескольких миллионов рублей с блогера Дмитрия Портнягина за незаконное использование мема со Ждуном в одном из видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что ООО «Си Ди Лэнд контакт», владеющая правами на образ Ждуна, обратилась в суд с иском к Портнягину. Блогера обвинили в том, что в одном из своих видео, опубликованном в 2018 году на YouTube-канале «Трансформатор», он использовал мем с изображением героя, нарушив при этом авторские права. Компания потребовала с Портнягина пять миллионов рублей.

«Решением Арбитражного суда Московской области в удовлетворении заявленных требований отказано», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что компания подала почти 500 судебных исков за использование образа их героя в сети или на телевидении. В качестве ответчика числится, в частности, телеканал НТВ. Общая сумма исков составила 48 миллионов рублей.

Ждуном в российском сегменте интернета назвали скульптуру за авторством голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Loxodontus. Образ стал популярен в сети и стал мемом в 2017 году. Позднее создательница героя заключила договор с компанией «Си Ди Лэнд контакт» на использование образа.

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