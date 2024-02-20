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10:17, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян решили массово засудить из-за популярного мема

Обладатель прав на Ждуна подал почти 500 исков из-за использования мема в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Обладатель прав на образ Ждуна из популярного мема подал в российские суды почти 500 исков из-за использования изображения героя в соцсетях и на телевидении. О том, что компания решила массово засудить россиян, распространявших мем, стало известно Shot.

«Правообладатель требует компенсации за то, что образ Ждуна использовался в роликах и программах, по их мнению, незаконно, а значит, необходимо выплатить компенсацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчиками выступает в том числе телеканал НТВ, а также блогеры с аудиторией около нескольких тысяч подписчиков. На данный момент суды рассматривают порядка 50 дел. Всего компания требует взыскать более 48 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что компания «Си Ди Лэнд Контакт» (CD Land), владеющая авторскими правами на товарный знак «Ждун», подала в суд на блогера Дмитрия Портнягина из-за использования мема о Ждуне в одном из его роликов. С блогера потребовали 5 миллионов рублей. По данным Shot, компания проиграла дело.

Ждуном в Рунете назвали установленную на лавочке у нидерландского Лейденского университета скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Loxodontus. Работа посвящена всем пациентам, ожидающим приема у врача. В начале 2017 года Ждун стал популярным мемом в русскоязычном сегменте интернета. Позднее автор скульптуры заключила с CD Land лицензионный договор на использование образа.

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      Маргарита Щигарева
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