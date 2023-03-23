У популярного блогера потребовали пять миллионов рублей за использование мема
Компания «Си Ди Лэнд Контакт» (CD Land), владеющая авторскими правами на товарный знак «Ждун», потребовала компенсацию от блогера Дмитрия Портнягина за использование мема в одном из его роликов. Об это сообщает Mash в Telegram.
По информации издания, компания обратилась в суд и потребовала от Портнягина пять миллионов рублей за то, что он использовал в одном из видео изображение Ждуна. «Теперь разбираться будет суд», — отметили в Mash
Компания неоднократно обращалась с исками по защите авторских прав. В частности, ранее владелец прав на Ждуна потребовал пять миллионов рублей от телеканала НТВ. В феврале 2022 году суд удовлетворил требование лишь частично и обязал телекомпанию выплатить 633 тысячи рублей. В августе 2018 года суд взыскал 8,6 миллиона рублей за незаконное использование Ждуна с компании «МегаФон».
Ждуном называют установленную на лавочке у нидерландского Лейденского университета скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона). Ее работа посвящена всем пациентам, ожидающим приема у врача. В начале 2017 года Ждун стал популярным мемом в русскоязычном сегменте интернета. В апреле 2018 года автор скульптуры заключила с CD Land лицензионный договор на использование образа.