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14:43, 23 марта 2023Интернет и СМИ

У популярного блогера потребовали пять миллионов рублей за использование мема

Владельцы прав на мем Ждун требуют у блогера Дмитрия Портнягина пять миллионов рублей

Фото: @portnyagin

Компания «Си Ди Лэнд Контакт» (CD Land), владеющая авторскими правами на товарный знак «Ждун», потребовала компенсацию от блогера Дмитрия Портнягина за использование мема в одном из его роликов. Об это сообщает Mash в Telegram.

По информации издания, компания обратилась в суд и потребовала от Портнягина пять миллионов рублей за то, что он использовал в одном из видео изображение Ждуна. «Теперь разбираться будет суд», — отметили в Mash

Компания неоднократно обращалась с исками по защите авторских прав. В частности, ранее владелец прав на Ждуна потребовал пять миллионов рублей от телеканала НТВ. В феврале 2022 году суд удовлетворил требование лишь частично и обязал телекомпанию выплатить 633 тысячи рублей. В августе 2018 года суд взыскал 8,6 миллиона рублей за незаконное использование Ждуна с компании «МегаФон».

Ждуном называют установленную на лавочке у нидерландского Лейденского университета скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона). Ее работа посвящена всем пациентам, ожидающим приема у врача. В начале 2017 года Ждун стал популярным мемом в русскоязычном сегменте интернета. В апреле 2018 года автор скульптуры заключила с CD Land лицензионный договор на использование образа.

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Оксана Петина
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