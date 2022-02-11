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Суд взыскал сотни тысяч рублей с НТВ из-за Ждуна

Московский суд взыскал 633 тысячи рублей с НТВ по иску владельца прав на Ждуна

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы взыскал сотни тысяч рублей с телекомпании НТВ по иску компании CD Land, владеющей правами на образ Ждуна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение инстанции.

По данным агентства, иск поступил в московский суд в октябре прошлого года. Изначально владелец прав на Ждуна требовал от телеканала пять миллионов рублей, но суд удовлетворил требование лишь частично. Отмечается, что телекомпанию обязали выплатить CD Land 633 тысячи рублей.

В августе 2018 года стало известно, что московский суд взыскал с компании «МегаФон» 8,6 миллиона рублей за незаконное использование Ждуна. Уточнялось, что организация использовала этот образ в своей рекламной кампании без разрешения.

Ждуном называют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у нидерландского Лейденского университета. Работа посвящена всем пациентам, ожидающим приема у врача.

Евгения Наумова
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