«МегаФон» поплатился за Ждуна

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании «МегаФон» 8,6 миллиона рублей за незаконное использование бренда «Ждун». Истцом выступала CD Land, частично владеющая правами на образ, сообщает РАПСИ.

Правообладатель просил взыскать с ответчика 10 миллионов рублей, но суд удовлетворил требование лишь частично. По словам главы CD Land Юрия Цейтлина, «МегаФон» использовал Ждуна в своей рекламной кампании без разрешения.

CD Land также подала исковые заявления против нескольких десятков компаний, в том числе «ВКонтакте», Ozon и хоккейного клуба «Спартак».

Ждуном называют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у нидерландского Лейденского университета. Работа Брифорт посвящена всем пациентам, ожидающим приема у врача. В январе 2017 года Ждун стал популярным мемом в рунете. 25 апреля 2018 года Ван Брифорт заключила с CD Land лицензионный договор на использование образа.

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