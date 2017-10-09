Правообладатель Ждуна потащил в суд «ВКонтакте» и Ozon

Компания CD Land, владеющая правами на бренд «Ждун», подала в суд на «ВКонтакте», «Мегафон», Ozon и хоккейный клуб «Спартак». Основание — незаконное, по мнению правообладателя, использование образа Ждуна. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на президента CD Land Юрия Цейтлина.

Общая сумма исковых требований превышает 29 миллионов рублей, уточнил глава компании. По его словам, «Мегафон» использовал образ Ждуна в своей рекламной кампании без разрешения. «Спартак» и Ozon продавали игрушки, а «ВКонтакте» сделала стикеры. Кроме того, аналогичные претензии имеются к ТЦ «Нора» и торговой сети «Кей».

«По закону мы можем требовать возмещения упущенной выгоды, а у нас есть несколько контрактов, которые аналогичны этим суммам», — заявил Цейтлин.

В середине августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск CD Land к компании «Играмир». Предмет судебного спора — мягкая игрушка «Инопланетянин». Истец, являющийся правообладателем товарного знака «Ждун», требует взыскать с ответчика пять миллионов рублей, считая, что игрушка похожа на Ждуна.

В начале июля Цейтлин сообщил, что CD Land приобрела права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ. «Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров народного потребления и рекламы. Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию», — уточнил Цейтлин.

Ждуном называют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у нидерландского Лейденского университета. Работа Брифорт посвящена всем ожидающим приема к врачу пациентам. В январе 2017 года Ждун стал популярным мемом в Рунете.