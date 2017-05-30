«ЖДУН» может стать товарным знаком

Компания «Си Ди Лэнд Контакт», одним из учредителей которой является продюсер Юрий Цейтлин, подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ЖДУН». Об этом во вторник, 30 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Заявленное словесное обозначение “ЖДУН”, выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Словесное обозначение семантически нейтрально в отношении заявленных товаров и услуг», — указано в информации.

Компания «Си Ди Лэнд Контакт» зарегистрирована в Москва 23 ноября 2010 года. Специализация — рекламные и типографские услуги, издательская деятельность и полиграфия, видео- и звукозаписи.

Ждуном в сети называют скульптуру голландской художницы Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам.

В Рунете мем «Ждун» появился в январе 2017 года. Необычное существо быстро набрало популярность в социальных сетях.

