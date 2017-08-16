Суд сравнит «ЖДУНа» и «Инопланетянина»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск компании «Си Ди Лэнд Контакт», одним из учредителей которой является продюсер Юрий Цейтлин, к компании «Играмир». Предмет судебного спора — мягкая игрушка «Инопланетянин». Истец, являющийся правообладателем товарного знака «ЖДУН», требует взыскать с ответчика 5 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

В качестве подтверждения обоснованности заявленных исковых требований «Си Ди Лэнд Контакт» должна представить суду кроме оригиналов документов и образец спорного товара. В свою очередь от «Играмира» необходимо будет предъявить доказательства наличия исключительных прав на реализацию игрушки «Инопланетянин». Заседание назначено на 15 сентября.

«Си Ди Лэнд Контакт» приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ. Об этом 6 июля 2017 года сообщил Цейтлин. Компания специализируется на предоставлении рекламных и типографских услуг, издательской деятельности, полиграфии, видео- и звукозаписи.

Она зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «ЖДУН». «Заявленное словесное обозначение “ЖДУН”, выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Словесное обозначение семантически нейтрально в отношении заявленных товаров и услуг», — было указано в информации.

Ждуном в сети называют скульптуру под названием Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), установленную на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Творение посвящено всем ожидающим приема к врачу пациентам. Этот образ стал мемом.