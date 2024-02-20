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00:41, 20 февраля 2024Из жизни

Сын порномодели признался в съемках видео с ее участием

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Юноша из Бразилии признался, что снимает пикантные видео матери-порномодели. Об это сообщает UniLad.

Андресса Урах создает контент на платформе OnlyFans уже несколько лет. Несмотря на солидные заработки, 36-летняя Урах решила не нанимать оператора для съемок своих роликов. Во время общения с поклонниками Урах призналась, что ее снимает 18-летний сын Артур.

«Да, я очень хорош, когда речь заходит о фотках, верно?» — написал он в комментариях. Однако подписчики модели отреагировали неоднозначно, многие пристыдили юношу за такую помощь. Один спросил: «Тебе не стыдно, что твоя мать продает себя, ты ее так снимаешь?» На это подросток ответил: «Мне не стыдно, я очень спокойно отношусь ко всем ее решениям».

Артур и его мать, по-видимому, настолько близки, что даже ходят вместе в клубы, что сильно расстраивает бывшего мужа Андрессы Тьяго Лопеса. Он сравнил это с походами в публичный дом.

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В 2023 году Андресса взяла небольшой перерыв на OnlyFans, чтобы сосредоточиться на духовной жизни. «Я приняла это решение, потому что отношения с Богом беспокоили меня, и я знаю, что, если умру, то ничего не возьму с собой», — заявила она тогда. Однако всего через два месяца она вернулась на платформу.

При этом ранее она подавала иск против Вселенской Церкви Царства Божьего и утверждала, что ее члены «промыли ей мозги». Она обратилась в суд и попросила церковь вернуть ей пожертвование в размере двух миллионов бразильских долларов (37,2 миллиона рублей), но судья отклонил ее просьбу.

Ранее сообщалось, что итальянская порномодель попыталась оправдать футболиста, изменившего жене. Паулина Саулино выступила в защиту игрока футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайла Уокера после его скандальной измены беременной жене и последующего развода.

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      Антонина Черташ
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