Порномодель обвинила 98 процентов футболистов в неверности

Итальянская порномодель попыталась оправдать футболиста, изменившего жене. Об этом пишет Marca.

Популярная на платформе OnlyFans модель и актриса Паулина Саулино выступила в защиту игрока футбольного клуба Manchester City Кайла Уокера после его скандальной измены беременной жене и последующего развода. По ее словам, новости о двойной жизни футболиста не удивляют, потому что «предательство — естественная часть жизнь». Она объяснила, что люди часто меняют свои предпочтения во всех других сферах, и любовь ничем не отличается от них.

Саулино призналась, что у нее есть опыт отношений с игроками Премьер-лиги, и она на собственном опыте убедилась, что верность — не их сильная сторона. Модель косвенно обвинила большую часть футболистов из престижных клубов в неверности. «Я сочувствую Уокеру, потому что так поступают 98 процентов футболистов. Очень легко иметь двух или трех жен и детей в разных местах. Он не первый и не последний», — прокомментировала измену Саулино.

«У меня в жизни было три романа с футболистами Премьер-лиги, и позже я узнавала, что они помолвлены или даже женаты. Я была разочарована. Мне очень нравятся мужчины, но у них много недостатков. Как женщина я не пытаюсь их изменить и не жду, что они будут вести себя по-другому», — объяснила свою позицию модель.

Ранее сообщалось, что ученая предпочла научной карьере создание эротического контента и разбогатела. Канадка хотела заниматься нейробиологией, но передумала, когда заработала свою годовую зарплату за две ночи на OnlyFans.