Украинского таксиста уволили за просмотр российских сериалов

Женщину-водителя такси в Одессе уволили из-за просмотра российских сериалов

В Одессе женщину-водителя такси уволили из-за просмотра российских сериалов. Информацию о ее действиях донесла до работодателя одна из пассажирок, которая сняла происходящее на видео, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

«На видео слышен разговор пассажирки с водителем, смотрящим на смартфоне российские сериалы... после поездки пассажирка написала жалобу, и водителя уволили», — указано в сообщении.

Женщины ведут диалог на русском языке, водитель уточняет, что в Одессе многие, как и она, говорят на русском и выросли на сериалах производства РФ. По ее мнению, украинских сериалов просто не существует. Все это крайне возмутило пассажирку, которая сочла неправильным просмотр российского контента в условиях вооруженного конфликта между странами.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что они воюют «за российскую Украину» и «русский мир». Кроме того, она предложила уничтожать отказывающихся переходить на государственный язык русскоязычных жителей республики.