Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:41, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Украинского таксиста уволили за просмотр российских сериалов

Женщину-водителя такси в Одессе уволили из-за просмотра российских сериалов

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В Одессе женщину-водителя такси уволили из-за просмотра российских сериалов. Информацию о ее действиях донесла до работодателя одна из пассажирок, которая сняла происходящее на видео, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

«На видео слышен разговор пассажирки с водителем, смотрящим на смартфоне российские сериалы... после поездки пассажирка написала жалобу, и водителя уволили», — указано в сообщении.

Женщины ведут диалог на русском языке, водитель уточняет, что в Одессе многие, как и она, говорят на русском и выросли на сериалах производства РФ. По ее мнению, украинских сериалов просто не существует. Все это крайне возмутило пассажирку, которая сочла неправильным просмотр российского контента в условиях вооруженного конфликта между странами.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что они воюют «за российскую Украину» и «русский мир». Кроме того, она предложила уничтожать отказывающихся переходить на государственный язык русскоязычных жителей республики.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

      Мать случайно переехала семилетнего сына

      Нидерланды одобрили планы по выборам президента России в Гааге

      Испанская полиция подтвердила убийство летчика-перебежчика Кузьминова

      Кулеба рассказал об усталости украинцев от боевых действий

      В Швеции пожаловались на последствия помощи Украине

      США раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций

      Бикини бывшей «Мисс Вселенная» на фото сравнили с подгузником в сети

      Украинского таксиста уволили за просмотр российских сериалов

      Игравший в «Спартаке» бразилец сравнил соотечественников с россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше