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16:45, 20 февраля 2024Бывший СССР

Токаев приедет в Россию

Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с рабочим визитом

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля приедет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

Токаев примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.

Мероприятие также должны посетить главы Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ряда других государств.

Ранее стало известно, что Россия потеряла статус главного торгового партнера Казахстана. Республика резко нарастила товарооборот с Китаем — на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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