Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля приедет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

Токаев примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.

Мероприятие также должны посетить главы Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ряда других государств.

Ранее стало известно, что Россия потеряла статус главного торгового партнера Казахстана. Республика резко нарастила товарооборот с Китаем — на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

