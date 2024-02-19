Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:39, 19 февраля 2024Экономика

Россия потеряла статус главного торгового партнера Казахстана

Казахстан в 2023 году увеличил товарооборот с Китаем до 31,5 миллиарда долларов

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Казахстан в 2023 году резко нарастил товарооборот с Китаем — на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на данные Центра развития торговой политики QazTrade пишет «Интерфакс».

В результате Россия потеряла статус главного торгового партнера республики, уступив лидерство КНР. Товарооборот с Китаем за год увеличился до 31,5 миллиарда долларов, при этом с РФ он сократился на 3,7 процента, до 26 миллиардов долларов. На третьем месте по объему поставок — Италия (плюс 8 процентов, до 16,1 миллиарда долларов).

Материалы по теме:
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Другими крупными торговыми партнерами Казахстана в прошлом году стали Южная Корея (6 миллиардов долларов, минус 1,6 процента), Турция (6 миллиардов долларов, минус 4,8 процента) и Нидерланды (4,4 миллиарда долларов, минус 24 процента). Общий объем товарооборота Казахстана, по данным QazTrade, составил 139,8 миллиарда, продемонстрировав прирост на 3,2 процента по сравнению с 2022 годом.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство Казахстана должно принять меры для либерализации экономики, ключевым направлением которой станет запуск эффективной приватизации. По его словам, бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам и недобросовестные методы конкуренции необходимо изжить на корню. Предыдущие планы приватизации не давали результата, потому что формировались по остаточному принципу, без анализа и четких условий, объяснил Токаев.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      Бузова рассказала о закулисье работы с Дибровым в новом шоу

      В России рассказали об обстрелах Запорожской АЭС

      Российская певица получила травму на съемках экстремального шоу

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше