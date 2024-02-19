Россия потеряла статус главного торгового партнера Казахстана

Казахстан в 2023 году увеличил товарооборот с Китаем до 31,5 миллиарда долларов

Казахстан в 2023 году резко нарастил товарооборот с Китаем — на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на данные Центра развития торговой политики QazTrade пишет «Интерфакс».

В результате Россия потеряла статус главного торгового партнера республики, уступив лидерство КНР. Товарооборот с Китаем за год увеличился до 31,5 миллиарда долларов, при этом с РФ он сократился на 3,7 процента, до 26 миллиардов долларов. На третьем месте по объему поставок — Италия (плюс 8 процентов, до 16,1 миллиарда долларов).

Другими крупными торговыми партнерами Казахстана в прошлом году стали Южная Корея (6 миллиардов долларов, минус 1,6 процента), Турция (6 миллиардов долларов, минус 4,8 процента) и Нидерланды (4,4 миллиарда долларов, минус 24 процента). Общий объем товарооборота Казахстана, по данным QazTrade, составил 139,8 миллиарда, продемонстрировав прирост на 3,2 процента по сравнению с 2022 годом.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство Казахстана должно принять меры для либерализации экономики, ключевым направлением которой станет запуск эффективной приватизации. По его словам, бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам и недобросовестные методы конкуренции необходимо изжить на корню. Предыдущие планы приватизации не давали результата, потому что формировались по остаточному принципу, без анализа и четких условий, объяснил Токаев.