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01:18, 20 февраля 2024Ценности

Тучная рэперша Lizzo показала фигуру в кружевном белье

Фото: @Lizzo

Американская рэперша Lizzo (Лиззо) снялась в рекламе своего бренда корректирующего белья Yitty. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

35-летняя исполнительница показала фигуру в кружевном белье черного цвета и чулках в сетку. Известно, что стоимость комплекта составляет 95 долларов (8787 тысяч рублей). При этом волосы знаменитости были собраны, а на ее лицо визажисте Алекс Майо нанесли яркий макияж.

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Хип-хоп-исполнительница позировала в собственном доме.

В июне 2023 года Lizzo ответила на критику своего лишнего веса в сети фразой «быть толстой — не мой бренд». Она заявила, что отказалась от фастфуда много лет назад и занимается спортом.

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      Карина Черных
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