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20:04, 1 июня 2023Ценности

Lizzo ответила на критику лишнего веса фразой «быть толстой — не мой бренд»

Рэперша Lizzo ответила на критику лишнего веса фразой «быть толстой — не мой бренд»

Фото: @lizzo

Американская рэперша Lizzo (Лиззо) ответила на критику своего лишнего веса в сети фразой «быть толстой — не мой бренд». Соответствующие посты появились в ее Twitter.

Ранее один из пользователей спросил: «Как Лиззо может быть такой толстой, если она постоянно много двигается на сцене?! Интересно, что она ест?» При этом другие юзеры предположили, что знаменитость употребляет фастфуд и не хочет менять свою внешность, поскольку большие размеры являются ее «брендом».

В свою очередь 35-летняя певица заявила, что отказалась от фастфуда много лет назад и занимается спортом. «Я не пытаюсь быть толстой. Я не пытаюсь быть более худой. Я буквально просто пытаюсь жить и быть здоровой. (...) Быть толстой — не мой бренд. Быть толстой — это то, как выглядит мое тело. Вот и все», — парировала звезда.

В мае бывшую звезду Национальной хоккейной лиги (НХЛ), хоккеиста Пи-Кей Суббана раскритиковали в сети за шутку о Lizzo. «Может быть, им нужно упаковать обед размером с Лиззо. Я считаю, они были не готовы», — высказался он во время обсуждения поражения хоккейного клуба «Торонто Мейпл Лифс».

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    Алина Гостева
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