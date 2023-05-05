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11:08, 5 мая 2023Ценности

Бывшую звезду хоккея раскритиковали в сети за шутку о тучной рэперше Lizzo

Бывшего хоккеиста Пи-Кей Суббана раскритиковали в сети за шутку о тучной рэперше Lizzo

Фото: Stephen Brashear-USA TODAY Sports / Reuters

Бывшую звезду Национальной хоккейной лиги (НХЛ), хоккеиста Пи-Кей Суббана раскритиковали в сети за шутку о тучной американской рэперше Lizzo (Лиззо). Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что Суббан высказался об исполнительнице в прямом эфире на канале ESPN во время обсуждения поражения хоккейного клуба «Торонто Мейпл Лифс». Он иронично отметил, что команда могла бы улучшить свою игру за счет обильной еды. «Может быть, им нужно упаковать обед размером с Лиззо. Я считаю, они были не готовы», — заявил спортсмен.

В Twitter его комментарий сочли неуместным и оскорбительным. «Суббан действительно просто сказал: "Обед размером с Лиззо"? Это неприемлемо. Это фэтфобия (дискриминация людей с лишним весом — прим. «Ленты.ру»)», — написала пользовательница @OstrowskiMaya. «Суббан страдает фэтфобией. Худший участник дискуссии, которого я когда-либо видел», — указал юзер @nathmackinnons. «"Обед размером с Лиззо"... Грубый комментарий», — в свою очередь посетовала девушка с никнеймом @AlleyDalley.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст надел на прогулку с новой женой Бьянкой Цензори наряд, из-за которого стал объектом шуток в сети. Отмечается, что папарацци сняли 45-летнего исполнителя с 27-летней возлюбленной на улицах Лос-Анджелеса. Музыкант надел футболку Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», черные лосины и ботинки-«носки».

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Алина Гостева
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