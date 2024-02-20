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17:33, 20 февраля 2024Путешествия

Туристку затащили в лес в Таиланде и попытались изнасиловать и сжечь

Фото: SantiPhotoSS / Shutterstock / Fotodom

Полиция Таиланда расследует странное дело о нападении на иностранную туристку, которую пытались заживо сжечь в лесу. Подробностями поделился портал Pattaya Mail.

По данным источника, 29-летняя китаянка Мэнлинь путешествовала автостопом по Паттайе вместе с 19-летним братом. Двое местных жителей на мотоциклах предложили их подвезти. В пути мужчина, который вез Мэнлинь, остановился, затащил женщину в лес и связал ей руки.

Как пишет издание, он попытался изнасиловать иностранку, но по неназванной причине не смог. Тогда мотоциклист намазал тело туристки лосьоном, пытаясь скрыть свои отпечатки пальцев, облил траву вокруг нее маслом и поджег. Затем он скрылся.

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Испуганная девушка подожгла веревки на руках, смогла ослабить их и освободиться. Она сразу связалась с братом и вызвала полицию. Правоохранители нашли потерпевшую в 400 метрах от шоссе, трава вокруг нее была выжжена на 70-80 метров. Начато расследование произошедшего.

Ранее на Багамских островах 80-летнюю жительницу Канады с болезнью Альцгеймера изнасиловали в отеле. Мужчина напал на нее в лифте, через полчаса туристку нашли одну с нижним бельем в руках.

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      Мария Борисова
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