Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:11, 20 февраля 2024Россия

У 17-летней россиянки после укуса комара в глазу вырос 12-сантиметровый червь

В Астрахани у девушки после укуса комара в глазу вырос 12-сантиметровый червь

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Астрахани у 17-летней девушки после укуса комара в глазу вырос 12-сантиметровый червь. Об этом сообщили в Минздраве российского региона в группе во «ВКонтакте».

Врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы, которые обследовали юную пациентку, поставили диагноз «дирофиляриоз». Это паразитарное заболевание, передающееся человеку через укусы зараженных комаров.

Россиянка отметила, что симптомы начали проявляться две недели назад. «Пациентка также упомянула, что полгода назад купалась в водоеме, где ее, скорее всего, и покусали зараженные комары», — разъяснили в астраханском Минздраве.

Офтальмологи провели операцию под местной анестезией и удалили паразита из века девушки.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске у пятилетней девочки отказали рука и нога из-за червя в мозге. Операция по удалению паразита прошла успешно, после чего к конечностям ребенка стала возвращаться чувствительность.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Фитнес-тренер посоветовала комплекс упражнений для прокачки ягодиц дома

      Приемный сын главкома ВСУ Сырского выступил в поддержку России

      Россиянок заподозрили в занятии проституцией с VIP-клиентами на Шри-Ланке

      Названы средства для борьбы с канадскими дронами

      Названы страны с риском закрытия расчетов с Россией из-за санкций

      Россию обвинили в битье окон авто главы МВД Эстонии

      Россиянка неделю жила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам

      Похожий на монстр-трак арктический пикап весом более шести тонн показали на фото

      43-летняя блогерша раскрыла дешевый способ омоложения в домашних условиях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше