У 17-летней россиянки после укуса комара в глазу вырос 12-сантиметровый червь

В Астрахани у девушки после укуса комара в глазу вырос 12-сантиметровый червь

В Астрахани у 17-летней девушки после укуса комара в глазу вырос 12-сантиметровый червь. Об этом сообщили в Минздраве российского региона в группе во «ВКонтакте».

Врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы, которые обследовали юную пациентку, поставили диагноз «дирофиляриоз». Это паразитарное заболевание, передающееся человеку через укусы зараженных комаров.

Россиянка отметила, что симптомы начали проявляться две недели назад. «Пациентка также упомянула, что полгода назад купалась в водоеме, где ее, скорее всего, и покусали зараженные комары», — разъяснили в астраханском Минздраве.

Офтальмологи провели операцию под местной анестезией и удалили паразита из века девушки.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске у пятилетней девочки отказали рука и нога из-за червя в мозге. Операция по удалению паразита прошла успешно, после чего к конечностям ребенка стала возвращаться чувствительность.