У пятилетней россиянки отказали конечности из-за поселившегося в ее мозге червя

В Новосибирске у пятилетней девочки отказали рука и нога из-за червя в мозге

Новосибирские врачи прооперировали пятилетнюю девочку с паразитическим червем в мозге. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской областной больницы во «ВКонтакте».

Девочка поступила в стационар с жалобами на головные боли. Помимо этого, у нее отнялись рука и нога. Обследование выявило у россиянки десятисантиметровое новообразование в мозге. Выяснилось, что оно появилось из-за поселившегося в черепной коробке паразита — эхинококка.

Местные врачи решили провести операцию своими силами. Вмешательство прошло успешно, после чего к конечностям девочки стала возвращаться чувствительность. По словам лечащего врача, кисты обнаружили и в легких пациентки. На них попытаются воздействовать антибиотиками, в случае неудачи этого способа лечения девочке предстоит еще одна операция.

Эхинококкоз — опасное заболевание, вызываемое при попадании в организм человека личинок червя. Обычно заражение происходит от собак или домашнего скота. Медики полагают, что девочка могла заразиться во время посещения родственников, проживающих в Средней Азии.

Ранее похожий случай был выявлен у школьника в Челябинске. Из-за паразита в мозге хромать стала и нога, и успеваемость мальчика. Исследование показало, что киста занимала значительный объем одного из полушарий. После успешного удаления опухоли пациент пошел на поправку.