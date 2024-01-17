Успеваемость и нога школьника в России стали хромать из-за паразитов в мозге

В Челябинские у ребенка стали отказывать конечности из-за паразитов в мозге

Челябинские врачи провели операцию по удалению кисты с личинками эхинококка из мозга 12-летнего мальчика. Подробности операции приводит пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы во «ВКонтакте».

Несколько месяцев назад родители школьника из России заметили, что у него испортилась успеваемость в школе, он был невнимательным и быстро уставал. Вскоре ребенок пожаловался на то, что у него начали отказывать конечности и хромать нога. «Сын стал хромать, рука двигалась с трудом, болела голова», — пояснила мать россиянина.

Исследования выявили большое образование в мозге мальчика, занимавшее значительным объем одного из полушарий. Ему поставили диагноз эхинококкоз головного мозга. Это заболевание характеризуется проникновением личинок паразита с последующим формированием кист. Занос личинок в мозг произошел вместе с током крови.

Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо. Родители школьника удивились поставленному их сыну диагнозу, сообщив, что он регулярно моет руки. «Но доктор сказал, что это может случиться абсолютно с каждым», — пояснила мать мальчика.

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