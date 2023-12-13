Россиянку с огромным клубком червей в животе три месяца лечили от другой болезни

В Казани врачи извлекли клубок червей из живота горожанки

Врачи извлекли огромный клубок червей из живота жительницы Казани. Паразиты обосновались в печени россиянки, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Женщина обратилась с жалобами на боль в животе. Изначально у нее было диагностировано другое заболевание, медики назначили горожанке химиотерапию. За это время паразиты успели обосноваться в печени и переплелись друг с другом.

Наличие в организме женщины гельминтов было установлено после исследования, проведенного специалистами Республиканской клинической больницы. К моменту удаления киста достигла размера 15 на 20 сантиметров. Вместе с червями пришлось удалить почти треть печени.

Ранее врачи удалили опухоль размером с живот из тела беременной жительницы Дагестана. Пациентка на фоне беременности не подозревала о наличии новообразования. В медикам она обратилась после того, как стала задыхаться.