Украине предрекли новые территориальные потери из-за российской артиллерии

AP: артиллерия ВС России угрожает обороне украинских войск по всему фронту

Украина может понести новые территориальные потери из-за превосходства российской артиллерии. Об этом предупредила корреспондент агентства Associated Press (AP) в Киеве Самья Куллаб.

Она отметила, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов, в результате чего их позиции находятся под угрозой на фоне «сокрушительных» ударов российских сил. «Линии обороны (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») в опасности», — пишет журналистка.

Она назвала взятие российскими войсками Авдеевки большой победой. Куллаб также допустила, что после этого они продолжат продвигаться дальше на запад.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что переход Авдеевки под контроль России стал поворотным моментом в конфликте на Украине. Он полагает, что это может привести к «крупнейшей наземной войне в Европе» после Второй мировой войны.