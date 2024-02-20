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17:37, 20 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии за 2022-2023 годы задержали 16 иностранных шпионов

Глава КГБ Белоруссии Тертель: за 2022-2023 годы были задержаны 16 шпионов

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В Белоруссии за 2022-2023 годы были задержаны 16 иностранных шпионов. Статистикой поделился глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, передает БелТА.

«Только за 2022-2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих», — сказал он.

При этом Тертель уточнил, что к уголовной ответственности привлекли 45 человек, «ставших на путь предательства». «За шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан», — заявил он.

Ранее глава КГБ Белоруссии заявил, что Запад непосредственно участвует в осуществлении терактов в России. Он добавил, что исполнители преступных действий и средства террора, в частности, доставляются транзитом через Белоруссию.

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