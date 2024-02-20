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13:05, 20 февраля 2024Мир

В Бразилии захотели объявить импичмент президенту из-за слов о Газе

Более 100 депутатов Бразилии выступили за импичмент президенту из-за слов о Газе

Фото: Reuters

Более 100 депутатов Бразилии выступили в поддержку объявления импичмента действующему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве из-за его слов о действиях Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила член Палаты депутатов Бразилии Карла Замбелли в соцсети Х.

Замбелли опубликовала список из 108 депутатов, которые захотели объявить импичмент действующему президенту, что составляет пятую часть от общего числа членов палаты.

Законодатель также призвала бразильцев обратиться к депутатам, чтобы те поддержали инициативу.

Если за импичмент выступят две трети от общего числа депутатов (342 из 513), то заявка будет передана на рассмотрение в Федеральный сенат. На основе его решения президент может быть отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее президент Бразилии назвал происходящее в Газе геноцидом, проведя параллель с Холокостом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД страны Исраэль Кац раскритиковали высказывание Лулы да Силвы, обвинив его в отрицании права Израиля на самооборону и в попытке нанести вред еврейскому народу. 19 февраля Израиль объявил главу Бразилии персоной нон грата.

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