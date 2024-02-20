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09:44, 20 февраля 2024Мир

В ЕС продлили действие антироссийских санкций

Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций из-за конфликта на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Совет Европейского союза (ЕС) продлил действие индивидуальных антироссийских санкций, действующих с 2014 года из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — указано в заявлении Совета ЕС.

Санкции действуют в отношении почти полутора тысяч физических лиц и более двухсот организаций. Изменений в санкционных списках при этом произведено не было.

Ранее сообщалось, что Венгрия отказывается от вето на очередной пакет антироссийских санкций. В Будапеште подчеркнули, что все неприемлемые для венгерских властей пункты были из него вычеркнуты.

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      Дмитрий Попов
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