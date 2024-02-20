В Германии раскритиковали инициативу коалиции о поставках оружия Украине

Вагенкнехт раскритиковала инициативу коалиции о поставках вооружения Украине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт оценила инициативу правящей коалиции о поставках дальнобойных систем вооружения Украине. Она назвала эту идею опасной, пишет РИА Новости.

Ранее журналисты сообщили, что фракция партий, входящих в правящую коалицию, в скором времени вынесут на голосование проект документа, который призывает немецкое правительство начать поставки дальнобойных систем вооружения Киеву для поражения стратегических объектов в российском тылу.

«Я всегда спрашиваю себя, неужели люди, которые сейчас этим занимаются, не знают, чем все завершилось, когда Германия или крупные безумные политики в Германии дважды в истории приносили войну на территорию России», — возмутилась она.

По словам Вагенкнехт, «тот, кто хочет принести войну в Россию, несет войну в Германию». Политик призвала коллег прийти в чувство, так как подобные инициативы с вооружением создают опасную ситуацию. Поставки ракет Taurus не приведут к прекращению боевых действий на Украине, резюмировала она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии, страна не была к этому готова. Он добавил, что правительство страны быстро приняло необходимые меры для исправления ситуации, в частности начало постройку терминалов для сжиженного природного газа.

