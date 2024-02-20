В Германии украинским активистам запретили проекцию на стенах посольства России

Суд ФРГ запретил украинской Vitsche проецировать видео на стены посольства РФ

Административный суд Берлина запретил украинским активистам из организации Vitsche проецировать фото и видеоматериалы, снятые в зоне конфликта, на стены посольства России в рамках субботней демонстрации. Решение озвучила заместитель пресс-секретаря суда Анна Катарина фон Эттинген, передает РИА Новости.

Ранее это действие запретила полиция немецкой столицы, теперь аналогичный вердикт вынес суд. Причиной отказа называют то, что проекция «унижает достоинство дипломатической миссии».