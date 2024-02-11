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16:12, 11 февраля 2024Бывший СССР

Украинцы вышли на майдан в центре Киева с одним требованием

В Киеве состоялся митинг с требованием провести демобилизацию в ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве прошел митинг с требованием провести демобилизацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Укринформ».

По имеющимся данным, на площади Независимости (Майдан незалежності) в центре города собрались несколько десятков человек с плакатами и государственными флагами Украины. Участники демонстрации потребовали вернуть призванных в ВСУ мужчин домой, а также установить «разумные сроки мобилизации».

В январе подобные митинги прошли еще в нескольких украинских городах. Родственники военнослужащих требовали демобилизовать их близких после 18 месяцев службы.

Ранее на центральной площади Киева около двухсот протестующих потребовали восстановить в должности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Помимо этого, демонстранты скандировали «Зелю геть».

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      Алан Босиков
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