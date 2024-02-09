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18:34, 9 февраля 2024Бывший СССР

В центре Киева начались протесты за возвращение Залужного

На площади в Киеве собрались протестующие за возвращение Залужного

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На центральной площади Киева собралось около двух десятков протестующих, которые выступают за возвращение Валерия Залужного на должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает издание «Страна».

Протестующие держат баннеры с надписью «Украина — это народ. Верните Залужного» и скандируют «Зелю геть». (укр. « [президента Украины Владимира] Зеленского долой» — примечание «Ленты.ру»)

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7 декабря 2023

О необходимости выйти на Майдан из-за отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заявлял сторонник экс-президента страны Петра Порошенко, блогер Карл Волох.

«Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов — о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра в 17.00 возле стелы», — написал Волох.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли тяжелые времена после отставки главнокомандующего. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что экс-главком ВСУ может возглавить «давно уже назревший на Украине военный переворот».

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      Валентин Карант
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