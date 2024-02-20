Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:27, 20 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве выступили против отключения Starlink на подконтрольных России землях

В Киеве назвали катастрофой отключение Starlink на подконтрольных РФ землях

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Отключение терминалов спутниковой связи Starlink на подконтрольных России территориях приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом заявил глава украинского Минцифры Михаил Федоров в интервью «Суспiльне».

Он выступил против такой меры, пояснив, что терминалы играют важную роль в обеспечении действий украинской армии, поскольку от них зависит работа беспилотников. Министр подчеркнул, что сеть Starlink является базовой инфраструктурой вдоль линии соприкосновения.

Комментируя использование российской стороной этой сети, Федоров рассказал, что Киев нашел алгоритм и предложил его SpaceX. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на жалобы украинских военных в соцсетях из-за использования Российской армией терминалов Starlink. По их сведениям, ВС России могли начать использовать технику, купленную в Объединенных Арабских Эмиратах с заранее активированными аккаунтами.

Как отметили солдаты Вооруженных силы Украины (ВСУ), скорость работы спутниковой связи Starlink рядом с линией боевого соприкосновения значительно снизилась.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов сообщил об ожесточенных боях у Работино и Вербового

      На Украине раскрыли опасность Сырского для ВСУ

      В Британии предложили выслать российского посла

      Назван источник продолжающегося финансирования украинской армии

      В России предложили вариант отказа от украинского транзита газа

      Женщина освоила профессию каменщика и стала вебкам-моделью ради детей

      Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

      В Киеве выступили против отключения Starlink на подконтрольных России землях

      У застреленного в Испании летчика-перебежчика нашли поддельные документы

      Рядовой ВС России тайно пробрался к позициям ВСУ и разгромил резервную группу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше