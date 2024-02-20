В Киеве выступили против отключения Starlink на подконтрольных России землях

В Киеве назвали катастрофой отключение Starlink на подконтрольных РФ землях

Отключение терминалов спутниковой связи Starlink на подконтрольных России территориях приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом заявил глава украинского Минцифры Михаил Федоров в интервью «Суспiльне».

Он выступил против такой меры, пояснив, что терминалы играют важную роль в обеспечении действий украинской армии, поскольку от них зависит работа беспилотников. Министр подчеркнул, что сеть Starlink является базовой инфраструктурой вдоль линии соприкосновения.

Комментируя использование российской стороной этой сети, Федоров рассказал, что Киев нашел алгоритм и предложил его SpaceX. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на жалобы украинских военных в соцсетях из-за использования Российской армией терминалов Starlink. По их сведениям, ВС России могли начать использовать технику, купленную в Объединенных Арабских Эмиратах с заранее активированными аккаунтами.

Как отметили солдаты Вооруженных силы Украины (ВСУ), скорость работы спутниковой связи Starlink рядом с линией боевого соприкосновения значительно снизилась.