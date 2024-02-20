Asia Times: сдача Авдеевки ВСУ может привести к свержению Зеленского

Сдача Авдеевки Вооруженными силами Украины (ВСУ) сильно пошатнуло позиции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.

Как отмечает автор статьи, Вашингтон надеялся на смену политической власти в России во время спецоперации. «Теперь кажется еще более вероятным, что смена режима произойдет, но не в России — в Киеве», — говорится в статье. Уточняется, что сражение за Авдеевку началось четыре месяца назад, а с января российские войска «начали изматывать украинских защитников города».

Подчеркивается, что в украинской армии растет гнев, и рано или поздно военные выберут нового лидера. По мнению автора материала, им может стать бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее американский политолог Гордон Хан заявил, что Владимир Зеленский может потерять пост президента Украины из-за отказа от переговоров с Россией.