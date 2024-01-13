Политолог Хан: Зеленского могут свергнуть из-за отказа от переговоров с Россией

Владимир Зеленский может потерять пост президента Украины из-за отказа от переговоров с Россией. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился американский политолог Гордон Хан, предрекший украинскому лидеру скорое свержение.

Эксперт напомнил о телефонном разговоре между экс-президентом Украины Петром Порошенко и олигархом Ринатом Ахметовым, якобы имевшем место в ноябре 2023 года. В нем собеседники, голоса которых, по некоторым данным, могли быть подделаны нейросетью, обсуждали перспективы насильственной смены власти в стране и последующее свержение Зеленского.

«Порошенко там заявляет, что военные поддерживают его. И одна из причин, почему необходим переворот — отсутствие переговоров Зеленского с Россией. Эта беседа может быть индикатором того, кто может принять участие в смене власти с целью прекращения этого конфликта», — констатировал Хан.

Тем временем в Британии раскрыли военные планы Зеленского на 2024 год. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, украинский лидер не стремится выстроить дипломатические контакты, его главной целью остается сохранение собственной власти. Для этого ему нужно во что бы то ни стало продолжать боевые действия.